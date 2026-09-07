Finlandia levanta una nueva valla de 200 kilómetros en sus 1.300 kilómetros de frontera con Rusia

La ministra del Interior de Finlandia, Mari Rantanen - Lauri Heino/Lehtikuva/dpa

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Finlandia han dado este lunes por concluida la construcción de una valla de 200 kilómetros a lo largo de sus más de 1.300 de frontera que comparte con Rusia, tras dos años de obras. En otros puntos de la frontera se han levantado otros vallados, aunque están lejos de cubrir la longitud total de la frontera.

Así lo han hecho durante un acto celebrado en el municipio de Nuijamaa, en el sureste de Finlandia, cuya ministra del Interior, Mari Rantanen, ha subrayado la importancia de esta valla como parte "esencial" de su sistema de seguridad ante un contexto "impredecible".

"En esta situación, cada Estado debe velar por su propia seguridad y la inviolabilidad de sus fronteras", ha declarado en una rueda de prensa recogida por la radiotelevisión pública finlandesa Yle.

Durante su intervención, la titular de Interior ha apuntado a una eventual ampliación de las zonas valladas: "Creo que es positivo que en algún momento evaluemos si se necesita más de esto. Lo que necesitamos particularmente es financiación de la UE para los Estados miembros del este, de modo que se puedan financiar proyectos como este".

Finlandia ha terminado de construir una valla de 200 kilómetros de largo, una altura de unos 4,5 metros y un sistema de vigilancia técnica, tras unas obras que comenzaron en agosto de 2024, si bien un proyecto piloto dio inicio en abril de 2023 cerca de la ciudad de Imatra.

De acuerdo a Yle, el coste total del proyecto se estima en unos 380 millones de euros.

Rusia y Finlandia comparten una frontera de 1.340 kilómetros, la más larga de Rusia con cualquier país de la Unión Europea o de la Alianza Atlántica.

Las tensiones en esa zona se han agudizado considerablemente desde que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania en 2022 y de hecho, Helsinki cerró sus pasos fronterizos terrestres con Moscú en diciembre de 2023 tras acusar a las autoridades rusas de dirigir deliberadamente a los migrantes hacia la frontera con el fin de desestabilizar el país.