Finlandia reclama "solidaridad" de los socios para defender el flanco oriental: Protege a toda Europa

COPENHAGUE 1 Oct. (de la corresponsal de EUROPA PRESS Laura García Martínez) -

El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, ha reclamado la "solidaridad" de todos los socios de la Unión Europea para defender el flanco oriental ante la amenaza "híbrida" de Rusia --tras las últimas incursiones de drones y cazas rusos en el espacio aéreo de varios Estados miembro--, porque ha avisado de que esta primera línea de países "protege a toda Europa".

"No es sólo un asunto de países fronterizos. Es también un asunto para toda Europa", ha dicho el mandatario finlandés en declaraciones a la prensa a su llegada a la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se celebra en Copenhague.

Así, ha insistido, del mismo modo que la UE mostró "solidaridad" entre los Estados miembro "durante décadas" en áreas como la económica, "ahora es el momento de demostrar solidaridad hacia la Europa del este y del norte, especialmente en términos de seguridad".

Orpo ha puesto de ejemplo precisamente el apoyo que hasta una decena de países --incluida Finlandia, Alemania o Francia-- han dado a Dinamarca para reforzar la seguridad de esta cumbre ante el riesgo de nuevas incursiones de drones y ha subrayado que se trata también de "mostrar solidaridad".

"Es una indicación de lo que está pasando en el mundo, la guerra continúa en Ucrania y Rusia está acelerando la guerra", ha expuesto el primer ministro finlandés, para después insistir en la necesidad de que Europa refuerza su capacidad de defensa y su industria militar y también subrayar la "necesidad" de contar cuanto antes con un muro antimisiles.