Finlandia señala que la "marea cambió desde hace un tiempo" en Ucrania y pide "mantener la presión" sobre Rusia

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb. - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha indicado este miércoles que la "marea cambió desde hace un tiempo" en la guerra en Ucrania, y ha pedido "mantener la presión" sobre Rusia, después de que el Senado estadounidense haya dado el visto bueno a una batería de sanciones para minimizar los ingresos que obtiene del comercio energético.

"La marea ha estado cambiando durante un tiempo. Este paquete de sanciones, combinado con el 21º paquete de la Unión Europea, fortalece la tendencia a favor de Ucrania. Paz a través de la fuerza", ha señalado el dirigente escandinavo en un mensaje en redes sociales tras participar en una sesión en Washington con los senadores que aprobaron la tramitación de la nueva legislación que habilita a Estados Unidos a imponer más sanciones contra Moscú.

"Es importante mantener la presión", ha indicado Stubb, recalcando que esto debe hacer en paralelo al trabajo "hacia un alto el fuego y un acuerdo de paz justo y duradero".

Stubb, que estuvo presente en Washington en la sesión parlamentaria junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha incidido en que ambos tuvieron la oportunidad de intercambiar información sobre la situación actual en Ucrania y Rusia.

El Senado de Estados Unidos dio el primer paso para aprobar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que implicará redoblar las medidas contra los ingresos que adquiere Moscú con la venta de hidrocarburos, mediante represalias comerciales contra los principales compradores de energía rusa.

La batería de restricciones incluye sanciones a funcionarios y oligarcas rusos, así como entidades financieras y a la 'flota fantasma', con la que Rusia trata de eludir las sanciones económicas.