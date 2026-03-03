La FINUL acusa a Israel de violar las resoluciones de la ONU con su nueva incursión militar en Líbano

Archivo - Varios vehículos de la FINUL en Líbano. - Stringer/dpa - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha acusado este martes a Israel de violar la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, pilar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, con su nueva incursión militar en Líbano, en medio de la oleada de bombardeos de las últimas horas contra el país, que deja hasta ahora más de 50 muertos.

"Las tropas de pacificación observaron esta mañana a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) cruzando hacia zonas libanesas cerca de Markaba, Al Adeisse, Kafarkila y Ramyá antes de regresar al sur de la Línea Azul", ha dicho la misión a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Así, ha recordado que desde el acuerdo de alto el fuego "las FDI han mantenido cinco posiciones y dos 'zonas tapón' dentro de Líbano, en violación de la resolución 1701", antes de insistir en que los bombardeos israelíes de los últimos dos días, así como el disparo de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá, suponen igualmente violaciones de este texto.

"La FINUL sigue en contacto constante con las partes libanesa e israelí, así como con el mecanismo (de supervisión del alto el fuego), para pedir una desescalada", ha manifestado. "A pesar de estas condiciones extremadamente desafiantes, las tropas de pacificación siguen llevando a cabo las tareas para las que tienen mandato bajo la resolución 1701 y seguirán informando de los acontecimientos al Consejo de Seguridad", ha agregado.

"A través de nuestra presencia continua y las patrullas, actividades operativas y compromisos comunitarios realizados por nuestras fuerzas de paz, demostramos con orgullo nuestro compromiso duradero con la paz y la seguridad en la región", ha reseñado, al tiempo que ha reiterado que seguirá llevando a cabo su misión "para apoyar la estabilidad, la desescalada y la extensión de la autoridad del Estado libanés".

El comunicado llega horas después de que el Ejército de Israel anunciara el despliegue de tropas en puntos del sur de Líbano, en una nueva incursión, en el marco de lo que describen como un esfuerzo destinado a "crear una capa adicional de seguridad para los residentes del norte a través de ataques extensos contra infraestructura de Hezbolá".

El Ejército israelí lanzó su oleada de bombardeos contra Líbano en respuesta al disparo de proyectiles desde Líbano por parte del partido-milicia chií Hezbolá tras el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en la campaña de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.