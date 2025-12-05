La FIP denuncia "ataques" contra dos periodistas que investigaban posibles casos de corrupción en India

Imagen de archivo de un policía de India. - Europa Press/Contacto/Basit Zargar

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha denunciado este viernes "ataques" contra dos periodistas que se encontraban investigando posibles casos de corrupción del Gobierno de India relacionados con la Oficina Regional de Transporte (RTO) en el estado de Madhya Pradesh, en el interior del país.

Junto a la FIP, el Sindicato de Periodistas de India (IJU, por sus siglas en inglés) ha condenado en un comunicado conjunto el "patrón de acoso contra los periodistas" en esta zona del país y el "fracaso" de las autoridades a la hora de "proteger a los periodistas".

Los periodistas en cuestión son Hemant Sharma y el camarógrafo Raja Khan, de News24, quienes estaban realizando una investigación sobre posibles casos de corrupción cuando tuvo lugar el ataque a manos de un grupo de hombres armados que primero los insultaron y después los "confrontaron".

Los presuntos responsables --que estarían vinculados a la RTO-- tomaron a los periodistas como rehenes, los golpearon y les destrozaron la cámara, tal y como recoge el documento, que indica que los asaltantes "han sido identificados" por las autoridades.

Poco después del incidente, el presidente del Club de Prensa de Indore, Deepak Kardam, ha exigido a las fuerzas de seguridad "tomar medidas" contra los responsables de este tipo de ataques.

"El patrón recurrente de violencia contra los periodistas muestra un fracaso a la hora de garantizar su seguridad", afirman desde la FIP, que pide a las autoridades locales "actuar para llevar a los responsables de este tipo de violencia ante la justicia y garantizar que la impunidad no sigue desbocada en Madhya Pradesh".