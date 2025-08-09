El fiscal general de Texas (EEUU) pide al Supremo destituir a los demócratas que se encuentran fuera del estado

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo del estado para que destituya de sus cargos a 13 congresistas demócratas que se encuentran fuera del territorio texano desde el pasado domingo evitando así la presencia del número necesario de legisladores para que pueda darse una votación --quórum-- que modificaría el mapa electoral, permitiendo a los republicanos obtener cinco escaños más en las elecciones legislativas de 2026.

"Los legisladores demócratas rebeldes que huyeron del estado han abandonado sus funciones, dejando sus escaños vacantes. Estos cobardes sabotearon deliberadamente el proceso constitucional y violaron el juramento que juraron cumplir. Su rebelión fuera del estado no puede quedar impune, y la actividad legislativa de Texas debe continuar", ha indicado Paxton en un comunicado.

El pasado domingo unos 50 parlamentarios del partido demócrata salieron de Texas para impedir la votación y el presidente de la Cámara de Representantes texana, Dustin Burrows, estableció este viernes la fecha límite para que regresaran. Esta demanda "inicial" se centra en 13 congresistas por haber realizado declaraciones "incriminatorias sobre su negativa regresar".

Igualmente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, solicitó el lunes el arresto de los congresistas desaparecidos que solo tiene efecto en la región texana, ante lo que han permanecido fueran del estado. Por su parte, el FBI anunció este jueves que colaboraría con las fuerzas de seguridad de Texas para buscar a los congresistas huidos.

Burrows y Paxton afirmaron el jueves que estaban implementando todos los mecanismos legales posibles para hacer valer las órdenes de arresto en otros estados, en concreto en Illinois --bajo Gobierno demócrata-- en el que refugian varios de los congresistas.

"Cuando los miembros de la Legislatura ignoran las órdenes de arresto, se niegan a cumplir con sus funciones y anuncian su intención de impedir que la Legislatura ejerza sus responsabilidades constitucionales, han demostrado, con palabras y conducta, su intención de renunciar a sus cargos", reza la demanda interpuesta por el fiscal general de Texas.