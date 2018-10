El fiscal de Manhattan podría pedir retirar los cargos contra Strauss-Kahn

Actualizado 22/08/2011 13:18:16 CET

NUEVA YORK, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fiscal del distrito de Manhattan (Nueva York), Cyrus R. Vance, va a pedir que se retiren los cargos contra el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn, que fue detenido en esa ciudad el pasado mes de mayo después de que una empleada de hotel denunciara que había sido agredida sexualmente por él.

Así lo afirmaron este domingo varias fuentes oficiales conocedoras del proceso, citadas por el diario 'The New York Times'. Si Vance toma finalmente esa decisión, el proceso judicial contra Strauss-Kahn finalizará y no se sabrá si el encuentro sexual con la guineana Nafissatou Diallo en el hotel Sofitel fue consentido o forzado.

La credibilidad de Diallo comenzó a disminuir cuando los fiscales descubrieron una serie de mentiras que habría contado, aunque ninguna de ellas guarda una relación directa con su versión de los hechos ocurridos en la suite del hotel el 14 de mayo.

Si Vance pide al juez que se retiren los siete cargos y éste lo hace, el proceso judicial terminará y Strauss-Kahn, que en un principio estuvo bajo arresto domiciliario, podrá volver a su país de origen, Francia.

Diallo no podrá denunciar a su presunto agresor por lo penal. Sin embargo, también presentó una denuncia civil para reclamar que se la indemnice por el "ataque violento y sádico" que sufrió.

MENTIRAS

Según las fuentes consultadas por 'The New York Times', Vance basará sus argumentos en la opinión de los fiscales de que las mentiras dichas por la empleada de hotel --que niega haber tomado en consideración el dinero del que dispone Strauss-Kahn-- hacen que surja la necesidad de interrogarla de nuevo.

Un día después de que sucedieran los hechos en el hotel, ella y un amigo que está en prisión mantuvieron una conversación telefónica en la que hablaron de la riqueza de Strauss-Kahn. Ella es el único testigo que podría hablar sobre la principal acusación del caso: que el ex director gerente del FMI la obligó a realizarle sexo oral.

Diallo también mintió a las autoridades estadounidenses al solicitar asilo en el país, al decir a los fiscales que en Guinea fue violada por un grupo de hombres y en su declaración de la renta, según la Fiscalía.

Su abogado, Kenneth P. Thompson, ha reconocido que su cliente puede haber perdido credibilidad, pero ha señalado que hay otras pruebas que apoyan su versión de lo ocurrido, como el hecho de que otros trabajadores del hotel hayan afirmado que la vieron muy angustiada justo después de la supuesta agresión sexual.

"También hay que tener en cuenta las aplastantes pruebas físicas a las que el señor Vance y sus fiscales aludieron hace solo unas semanas", ha recordado, subrayando que "las pruebas forenses no mienten". Asimismo, el abogado ha indicado que, en la conversación con su amigo encarcelado, relató la agresión de la misma forma en que la contó a la Policía y la Fiscalía.