La Fiscalía de Brasil se pronuncia en contra de autorizar el viaje de Bolsonaro a la toma de posesión de Trump

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, se ha pronunciado este miércoles en contra de entregar temporalmente el pasaporte del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien hizo tal solicitud en la víspera para acudir a la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, prevista para el 20 de enero.

"No hay evidencia en la presentación de la solicitud de que el viaje al extranjero sirva a algún interés vital del solicitante, capaz de prevalecer sobre el interés público que se opone a la salida del país del solicitante. La situación descrita no revela una necesidad básica, urgente y no declinable, capaz de eximir el mandato de permanecer en Brasil, deliberado por razones de orden público", reza un comunicado recogido por Agencia Brasil.

Gonet ha señalado en un fallo enviado el Tribunal Supremo que, además, el expresidente no tiene condición de representante del país. "No hay tampoco prueba en la petición de interés público que califique como obligatoria la reserva a la medida cautelar vigente. Es ocioso señalar que el solicitante no ocupa un cargo que le confiera el carácter de representante oficial de Brasil a la ceremonia oficial en EEUU", ha agregado.

El expresidente solicitó a la Justicia que liberara su pasaportes y le concediera cinco días (del 17 al 22 de enero) para acudir a la ceremonia de Trump, insistiendo en que había recibido una invitación formal del magnate estadounidense. El juez del Supremo Alexandre de Moraes, que cuestionó la validez del documento para acudir a la investidura, deberá tomar la decisión si autoriza o no la devolución temporal del pasaporte.

Bolsonaro tiene el pasaporte retirado desde febrero de 2024, como medida cautelar mientras avanza la investigación en su contra por su posible implicación en una trama de golpe de Estado para mantenerle en el poder tras las elecciones de octubre de 2022, de las que salió derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.