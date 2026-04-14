La Fiscalía de Colombia acusa a otro hombre por su presunto papel en el asesinato del senador Miguel Uribe

Archivo - Una fotografía del senador colombiano Miguel Uribe en una bandera de Colombia - Europa Press/Contacto/Jorge Londono - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Colombia ha acusado este martes a Jhorman David Mora Silva, alias 'Caleño' por su presunto papel en el asesinato del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe, que falleció en agosto en el hospital tras un ataque perpetrado dos meses antes durante un acto de campaña a las afueras de la capital, Bogotá.

La Fiscalía ha acusado a 'Caleño' de distintos delitos, entre ellos "homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos; y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones".

En concreto, aseguran que el hombre --que se encontraba entre rejas por otro delito-- contactó presuntamente por teléfono desde la cárcel con el adolescente que disparó contra Uribe en la localidad de Fontibón, en Bogotá, para convencerle de que llevase a cabo el ataque armado e indicarle "cómo debía vestir para pasar desapercibido".

"Es señalado por realizar una videollamada el día de los hechos con otros implicados, entre ellos, Elder José Arteaga Hernández, alias 'Chipi', en la que el menor de edad recibió instrucciones sobre el atentado, además de la coordinación del transporte que lo llevaría al parque El Golfito", ha detallado en un comunicado.

La Fiscalía ha informado además de que "los elementos probatorios" obtenidos por los fiscales determinan que 'Caleño' formaría "parte de un grupo delincuencial dedicado a ejecutar homicidios selectivos y otras actividades ilícitas en Bogotá".

El asesinato de Uribe, senador de Centro Democrático, a manos de un adolescente de 15 años conmocionó al país y revivió en su imaginario colectivo recuerdos de épocas funestastas, especialmente en las décadas de los 80 y 90, en las que la violencia y los asesinatos contra dirigentes políticos eran frecuentes.

El senador resultó gravemente herido después de sufrir dos disparos en la cabeza y uno en la pierna el 7 de junio. Murió finalmente el 11 de agosto en el hospital. La investigación apunta a una red de sicarios como responsables de organizar el asesinato, cuyos motivos aún no están claros.