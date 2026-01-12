La Fiscalía de Crimea acusa de traición a una mujer que espió a favor de las autoridades ucranianas

Archivo - Imagen de archivo de una mujer delante de la bandera de Ucrania - Deml Ondej/CTK/dpa - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Crimea ha informado este lunes de que una mujer que espió a favor de las autoridades ucranianas ha sido acusada por traición, en el marco de la invasión rusa de Ucrania, desatada hace casi cuatro años, en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Según la investigación, la mujer habría contactado con un representante del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, por sus siglas en ucraniano), informándole de su disposición a colaborar con la Inteligencia extranjera en actividades contra la seguridad de Rusia.

El Ministerio Público ha explicado que la acusada grabó en febrero de 2024, siguiendo instrucciones del agente, un vídeo de un aparcamiento con vehículos blindados de las Fuerzas Armadas rusas, y envió la grabación "a un representante de un Estado extranjero en una red social".

"Sus acciones ilegales fueron detenidas por agentes del FSB ruso. La causa penal se remitirá al Tribunal Supremo de Crimea", señala un breve comunicado publicado por la Fiscalía de Crimea en su canal de Telegram.