La Fiscalía de Ecuador pide seis años y medio de cárcel para el expresidente Lenín Moreno por supuesto cohecho

Archivo - Lenín Moreno, expresidente de Ecuador. - PRESIDENCIA DE ECUADOR - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Ecuador ha reclamado una pena de seis años y medio de cárcel contra el expresidente Lenín Moreno, quien estuvo en el cargo entre 2017 y 2021, por cohecho tras supuestamente recibir sobornos de la empresa estatal china Sinohydro para la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país en la etapa en la que fue vicepresidente de Rafael Correa.

La Fiscalía ha sostenido que "Sinohydro entregó sobornos equivalentes al 4% del contrato mediante pagos indebidos para obtener la adjudicación del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair" y ha agregado que los involucrados "usaron cuentas en paraísos fiscales para recibir y distribuir" más de 76 millones de dólares (cerca de 66,5 millones de euros) "provenientes del soborno".

Así, ha recalcado que Moreno figura entre los "autores directos", a los que acus de "intervenir directamente en el diseño, coordinación y adjudicación del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, mediante un esquema de soboros distribuidos entre los procesados", según un comunicado publicado por la Fiscalía a través de redes sociales.

La Fiscalía ha manifestado además que otras trece personas fueron cómplices al "intervenir en la recepción y administración de recursos provenientes del presunto esquema de sobornos", motivo por el que ha pedido seis años y medio de prisión "para todos los procesados, con aplicación de circunstancias agravantes al cometer el delito entre una o más personas".

El fiscal general de Ecuador, Leonardo Alarcó, ha argumentado que queda demostrado que detrás de la contratación del proyecto "operó una presunta red de corrupción destinada a obtener beneficios económicos indebidos", antes de reseñar que "el núcleo familiar de Moreno y el núcleo empresarial de Conto P. habrían sido los principales beneficiarios de los presuntos sobornos".

De hecho, entre los acusados figuran también la esposa de Moreno, Rocío González, y la hija de ambos, Irina Moreno. Además, entre los sospechosos está también Cai Runguo, antiguo embajador de China en Ecuador.

Por último, ha argumentado que "se demostró que el dinero se habría fragmentado, desde cuentas bancarias en el extranjero, mediante un 'reparto porcentual' y transferido a múltiples paraísos fiscales y empresas fachada vinculadas al mismo núcleo familiar y empresarial", tal y como ha indicado la Fiscalía en redes sociales.

El juicio arrancó en mayo, días después de que el exmandatario regresara al país para declarar ante la Corte Nacional de Justicia tras ser imputado por cohecho en relación con este supuesto entramado de corrupción y sobornos en torno a la planta hidroeléctrica más grande del país.

Esta red de corrupción habría operado entre los años 2009 y 2018 y, según la Fiscalía, la los pagos ilegales no se realizaron de forma directa sino a través de consultorías "ficticias" y empresas pantalla, además de transferencias bancarias vinculadas al círculo íntimo de Moreno cuando este se encontraba al frente de la Vicepresidencia.

La citación a Moreno representa uno de los puntos culminantes de la investigación presentada por la Fiscalía General del Estado en marzo de 2023, en la que se vincula al exmandatario, a familiares y a allegados con esta red de sobornos, si bien el antiguo jefe de Estado ya rechazó en diciembre de 2025 todas las acusaciones a través de un vídeo publicado en redes sociales.