La Fiscalía de Malta apelará la absolución de un empresario por el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia

Archivo - Manifestación por el asesinato de Daphne Caruana Galizia - Christoph Soeder/dpa - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Malta apelará el reciente veredicto de absolución del empresario Yorgen Fenech, considerado el autor intelectual del asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia en 2017 con un coche bomba cerca de su domicilio en Bidnija, lo que podría abrir la puerta a un nuevo juicio.

Según ha confirmado el diario 'The Times of Malta', el fiscal general presentará un recurso dentro de un plazo de 15 días hábiles tras el veredicto del jurado, que absolvió a Fenech por dos cargos de complicidad y conspiración en el caso del asesinato de la periodista.

El hijo de la periodista, Matthew Caruana Galizia, ha afirmado en redes sociales que "impulsar un nuevo juicio es lo correcto". "Este veredicto repugnante jamás podrá borrar la verdad sobre la complicidad en el asesinato que el propio Fenech admitió en numerosas ocasiones; todos los poderes del Estado, incluido el poder judicial, no deben permitir que nuestro país sea un lugar donde se pueda cometer un asesinato y quedar impune", ha expresado.

La Fiscalía tendrá ahora la tarea de identificar fundamentos legales o procesales que, a su juicio, hayan sido irregulares y lo suficientemente graves para haber afectado potencialmente el veredicto del jurado, que declaró no culpable al empresario por ocho votos a favor frente a uno en contra.

Según las investigaciones, el empresario pagó presuntamente a los sicarios alrededor de 150.000 euros para matar a la periodista, que meses antes de su muerte había revelado la existencia de una empresa opaca registrada en Emiratos Árabes Unidos llamada 17 Black, propiedad de Fenech y utilizada para transferir presuntas comisiones irregulares a altos cargos del Gobierno de Malta.

Otras dos personas --Robert Agius, conocido como 'Ta Maksar', y su socio Jamie Vella-- fueron declaradas culpables en junio de 2025 por suministrar la bomba que mató a la periodista. En 2022 otros dos hombres, los hermanos George y Alfred Degiorgio, fueron condenados a cumplir 40 años de prisión tras admitir haber colocado y detonado el artefacto. Un tercer cómplice, Vince Muscat, fue condenado a 15 años tras confesar y revelar detalles del crimen.

En el momento de su asesinato, la periodista de 53 años se encontraba investigando un caso vinculado a los Papeles de Panamá y relacionado con presuntos sobornos canalizados desde 17 Black hacia empresas pantalla que el jefe de gabinete del ex primer ministro Joseph Muscat, Keith Schembi, y el ministro de Turismo, Konrad Mizzi, poseían en Panamá.

Fenech, quien fuera máximo responsable del Grupo Tumas y consejero de la empresa ElectroGas Malta, fue detenido en noviembre de 2019 mientras navegaba con su yate al salir de un puerto deportivo en Malta. La acusación se basó en las pruebas aportadas por su chófer, Melvin Theuma, quien confesó haber actuado como intermediario en el asesinato y recibió un indulto a cambio de su testimonio.