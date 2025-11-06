La Fiscalía de Michoacán identifica al asesino del alcalde de Uruapan como un menor de 17 años

Acto de condena por el asesinato del alcade de Uruapan, Carlos Manzo, en el Congreso de los Diputados de México. - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Michoacán ha informado este jueves de que ha sido identificado como autor material del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un adolescente de 17 años, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, vecino de Paracho, otra localidad del mismo estado, y que guarda relación con el crimen organizado.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres, ha comunicado que el cuerpo de Vidales, muerto en el operativo policial, ha sido reclamado por sus familiares, quienes han relatado que se encontraba fuera de casa una semana antes de los hechos y confirmado su adicción a la metanfetamina, tal y como determinaron los análisis.

Torres ha explicado que los exámenes periciales al cadáver de Vidales han confirmado la hipótesis de que se trata del autor material del crimen y que sus restos han sido entregados ya a sus familiares para su inhumación.

Asimismo, ha señalado que en el crimen participaron otras dos personas y que el homicidio está relacionado con grupos del crimen organizado. "Este hecho no quedará impune", ha cerrado el fiscal su comparecencia, emitida a través de Facebook.

El pasado sábado, Manzo fue asesinado a tiros por orden del Cártel Jalisco Nueva Generación, en represalia por las operaciones en su contra. A pesar de que son cinco los grupos criminales que actúan en el municipio, las últimas y más sonadas acciones del alcalde han ido dirigida hacia esta organización.

Manzo, que disponía de una exiguo grupo de policías --unos 350 efectivos--, confirmó que había recibido y rechazado "ofertas" del Cártel Jalisco Nueva Generación y de Los Caballeros Templarios para inmiscuirse en de las instituciones.

En los últimos cuatro años, Michoacán ha sido escenario del asesinato de seis alcaldes, mientras que otra decena ha sufrido atentados en algún momento. En todos los casos, el crimen organizado ha estado detrás de estos ataques, que tienen como objetivo tomar el control de los gobiernos municipales.

En lo que respecta a todo el territorio mexicano, en los últimos 25 años, 119 alcaldes, en funciones y electos, han sido asesinados, según un recuento del diario 'El Universal'. Oaxaca es el estado más afectado y los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón aquellos en los que se produjeron más casos.