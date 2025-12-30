La Fiscalía de Múnich archiva el caso contra el oligarca ruso Alisher Usmanov por violar las sanciones

Archivo - Una bandera alemana en el Bundestag (Archivo) - Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa - Archivo

MÚNICH (ALEMANIA), 30 (DPA/EP)

La Fiscalía de Múnich ha archivado este martes el caso contra el oligarca ruso Alisher Usmanov, acusado de violar las sanciones europeas impuestas contra Rusia tras la ofensiva militar ordenada el 24 de febrero de 2022 por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre Ucrania.

La Fiscalía ha detallado que numerosas cuestiones jurídicas no fueron aclaradas por el máximo tribunal con respecto al caso y algunas de las presuntas violaciones cometidas por Usmanov eran "de carácter formal". El caso ha sido desestimado tras el pago por parte de su defensa de hasta diez millones de euros.

Según las investigaciones, Usmanov habría violado la política de sanciones al pagar alrededor de 1,5 millones de euros a través de empresas extranjeras a personal de seguridad para vigilar dos de sus propiedades en Rottach-Egern, ubicado en la región de Baja Baviera, entre abril y septiembre de 2022.

Asimismo, era sospechoso de violar la ley de comercio exterior de Alemania por no declarar varios objetos de valor, incluyendo joyas, pinturas y vino, a las autoridades pertinentes. Como parte del caso, las autoridades llevaron a cabo redadas en septiembre de 2022 en viviendas de distintos puntos de Alemania.