La Fiscalía de París pide 15 años de cárcel contra un presunto cómplice franco-ruandés del genocidio de Ruanda

Archivo - Imágenes de las víctimas del genocidio de 1994 contra los tutsis en el Memorial del Genocidio de Kigali, Ruanda - Europa Press/Contacto/Dong Jianghui - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de París ha solicitado este jueves ante un tribunal penal una condena de 15 años de prisión contra el franco-ruandés Claude Muhayimana, de 65 años, en un juicio de apelación tras su condena a 14 años de cárcel en diciembre de 2021 con motivo de su presunta complicidad en genocidio y en crímenes de lesa humanidad durante el exterminio contra los tutsis en Ruanda en 1994.

De este modo, el fiscal francés ha reclamado un año más de prisión en un alegato en el que ha aludido a los testimonios escuchados en el tribunal sobre convoyes con miembros de la milicia hutu Interahamwe en los que Muhayimana conducía por colinas de Kibuye y Bisesero, a orillas del lago Kivu, si bien el acusado ha negado estar allí en las fechas de los hechos, según ha recogido la emisora Radio France Internationale.

Rebatiendo los argumentos del franco-ruandés, el representante del Ministerio Público francés ha planteado que, "incluso si hubiera habido coacción, ¿intentó Claude Muhayimana retrasar la salida de los convoyes, fingir una crisis nerviosa o simplemente huir de Kibuye para distanciarse de los asesinatos perpetrados ante sus propios ojos?". "No, porque al día siguiente y en los días siguientes, regresó y cumplió su misión como cómplice", se ha respondido.

Muhayimana enfrenta este nuevo juicio después de que la sentencia dictada en primera instancia fuera apelada tanto por su equipo legal como por la Fiscalía, cuya petición de condena ha sido considerada como "insuficiente" por las partes civiles personadas en un proceso en el que, además, el acusado ha sido encausado también por nuevos hechos, como su presunta participación en la masacre de la escuela de Niamyshaba, donde miles de tutsis fueron asesinados.

Se trata de uno de los múltiples abusos cometido dentro del genocidio de 1994, un exterminio de cien días en el que murieron unas 800.000 personas, la inmensa mayoría de ellas tutsis y hutus moderados a manos de extremistas hutu, y entre 150.000 y 250.000 mujeres fueron violadas en medio de un clima de pasividad internacional.