La Fiscalía reconoce que confundió en una transcripción al ministro de Economía con el primer ministro de Portugal

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía portuguesa ha reconocido este domingo que confundió en una transcripción de escuchas sobre el caso de corrupción que ha provocado un adelanto electoral en Portugal al ministro de Economía, Anotónio Costa Silva, con el primer ministro del país, António Costa.

"Ha sido el doctor (Diogo) Lacerda Machado quien informó al Ministerio Público de que efectivamente había un lapso y el Ministerio Público lo ha reconocido", ha explicado en declaraciones a la prensa el abogado Manuel Magalhães e Silva, representante de Lacerda Machado, citado por el diario luso 'Público'.

Se trata de una escucha al abogado y consultor Diogo Lacerda Machado, considerado amigo del primer ministro Costa, que habló con el exadministrador del Start Campus, Afonso Salema. Éste pide a Lacerda que contacte con el Gobierno para conseguir que se cambien los códigos de actividad económica para los centros de datos.

"Lo que dice el doctor Lacerda Machado es que si es con el Ministerio de Finanzas, hay que hablar con Fernando Medina y que si es con el Ministerio de Economía, 'arreglaré la manera para hablar con António Costa'. Ahora, esto es absurdo. Si el doctor Lacerda Machado quiere hablar con el doctor António Cósta, coge el móvil y habla. Lo que querían era hablar con el ministro de Economía, António Costa Silva", ha explicado Magalhães e Silva.

El abogado ha resaltado que esta era la única escucha en la que Lacerda Machado se refería directamente al primer ministro, António Costa, que dimitió el pasado martes como consecuencia de estas sospechas de corrupción.

"Los lapsus obviamente no tienen gravedad ninguna cuando son involuntarios (...). Si fue intencionado o no, yo no puedo decir injurias sobre el Ministerio Público", ha agregado.

En la investigación se han hallado sobres con más de 75.000 euros en efectivo en el despacho del jefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, en la residencia oficial del primer ministro, vinculados presuntamente a delitos de prevaricación y corrupción relacionados con el sector del litio y el hidrógeno verde.