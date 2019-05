La Fiscalía sueca solicita formalmente la detención de Assange

Actualizado 20/05/2019 10:25:44 CET

437463.1.500.286.20190520090144

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Suecia ha presentado este lunes una petición formal para que se detenga al fundador de Wikileaks, Julian Assange, por su presunta responsabilidad en un delito de violación, y ha avanzado que, si el Tribunal de Distrito de Uppsala da el visto bueno, emitirá una orden europea de arresto con vistas a lograr su entrega.

"Pido al Tribunal de Distrito que detenga a Assange 'in absentia' sobre una causa probable de violación. Si la corte decide detenerlo, solicitaré una orden europea de arresto para lograr su entrega a Suecia", ha explicado en un comunicado la vicefiscal general, Eva-Marie Persson.

Assange fue detenido en Reino Unido el 11 de abril, después de que Ecuador le retirase el asilo tras permanecer casi siete años refugiado en su Embajada de Londres. El fundador de Wikileaks ha sido condenado a 50 semanas de cárcel por violar la libertad condicional que las autoridades británicas le concedieron en 2012.

La Fiscalía general de Suecia ha asumido que Assange "cumplirá 25 semanas de su sentencia antes de que pueda ser liberado", de acuerdo a la información recibida de Reino Unido. También ha admitido que sobre él hay abierto otro proceso de extradición a Estados Unidos, donde sería juzgado por la filtración de miles de documentos secretos.

Persson ha explicado que, "en caso de conflicto entre una orden europea y una petición de extradición de Estados Unidos", corresponde a las autoridades de Reino Unido "decidir en orden de prioridad". "El resultado de este proceso es imposible de predecir. Sin embargo, en mi opinión el caso sueco puede discurrir de forma paralela a los procedimientos en Reino Unido", ha señalado la vicefiscal.

Uno de los abogados que representa los intereses de Assange en el país nórdico, Per Samuelson, ha avanzado que pedirá al juez que no examine la petición de la fiscalía hasta que pueda hablar con su cliente para ver si accede o no a la orden de arresto. "Dado que está en prisión en Inglaterra, no hemos podido hablar con él por teléfono", ha asegurado Samuelson a la agencia Reuters.

El caso contra Assange en Suecia había sido archivado en 2017 debido a la imposibilidad de continuar con las pesquisas por la reclusión del fundador de Wikileaks en la Embajada de Ecuador en Londres. La Fiscalía anunció hace exactamente una semana su reapertura por un presunto delito de violación.