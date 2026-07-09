La Fiscalía de Ucrania asegura que no hay pruebas de la implicación de Kiev en los sabotajes a Nord Stream

Archivo - Vista aérea de una fuga en el gasoducto Nord Stream cerca de la isla de Bornholm, en Dinamarca - Danish Defence Command/dpa - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Fiscal General de Ucrania ha asegurado este jueves que no se ha establecido la implicación del Estado ucraniano en los sabotajes a los gasoductos Nord Stream en aguas del mar Báltico, ni tampoco que diera órdenes o instrucciones al respecto, pese a la que la Fiscalía de Alemania ha señalado que el imputado en los tribunales germanos "seguía órdenes" de Kiev.

En un comunicado, el Ministerio Fiscal ucraniano ha informado de que ha examinado la información relacionada con el sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en el marco de las investigaciones en curso y ha llevado a cabo diligencias de investigación y "actuaciones procesales".

Entre estas acciones estaría la toma de declaración a testigos y la obtención de información relevante, ha explicado la Fiscalía ucraniana, incidiendo en que busca "esclarecer las circunstancias de los hechos".

"Como resultado del trabajo ya realizado y de la información obtenida, hasta la fecha no se ha establecido ningún hecho que indique la participación del Estado de Ucrania, de sus órganos competentes o de sus funcionarios en la comisión de estos actos ilícitos", ha subrayado.

Según la Fiscalía de Ucrania "tampoco se ha encontrado evidencia de que dichas autoridades hayan emitido, en nombre de Ucrania, órdenes, instrucciones, mandatos o directrices para llevar a cabo el sabotaje de los citados gasoductos".

"No obstante, la investigación de estas circunstancias aún no ha concluido y continúa la recopilación y el análisis de las pruebas necesarias", ha añadido tras indicar que toma nota de la información de la Fiscalía Federal de Alemania sobre la acusación contra un imputado de nacionalidad ucraniana que "era oficial del Ejército ucraniano en 2022" y que junto a otros atacantes actuaron "siguiendo órdenes de las autoridades estatales ucranianas".