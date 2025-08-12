La Fiscalía de Venezuela confirma la detención de la activista Martha Lía Grajales

Archivo - El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/E]Avn - Archivo

La acusa de conspirar con gobierno extranjero y otros dos delitos

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Venezuela ha anunciado este lunes la imputación de los delitos de "incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación" a la activista venezolana Martha Lía Grajales, confirmando así su detención tras participar en una manifestación en Caracas en apoyo a los familiares de los presos políticos en el país latinoamericano.

"El Ministerio Público informa que fue presentada e imputada la ciudadana Martha Lía Grajales en el lapso de ley tras haberse solicitado orden de aprehensión en su contra por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la República", ha declarado en su cuenta de la red social Instagram, citando como delitos imputados "incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación".

El organismo ha asegurado en el mismo comunicado que, "como garante de la justicia y los Derechos Humanos, velará por el cumplimiento de las garantías al debido proceso que consagra la Constitución".

El marido de Grajales, Antonio González, ha declarado este mismo lunes que la activista sigue "en situación de desaparición forzada hasta el día de hoy" en un vídeo difundido en la red social X, donde ha denunciado asimismo que las autoridades de la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez, donde se encuentra su esposa, le han denegado la visita hasta "cuatro veces".

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido este lunes la liberación "inmediata" de Grajales, y ha defendido que "su familia y su abogado deben ser informados sobre su suerte y paradero".

"Sus derechos deben ser respetados", ha agregado, después de que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos haya denunciado que la activista fuese "obligada a subir a una camioneta gris sin placas" tras una manifestación frente al Tribunal Supremo.