Flávio Bolsonaro propone que los familiares cercanos del presidente no puedan presentarse a las elecciones

Archivo - Flávio Bolsonaro, candidato a presidente de Brasil. - Leandro Chemalle/TheNEWS2 via ZU / DPA - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato ultraconservador Flávio Bolsonaro ha incidido este jueves nuevamente en su idea de poner fin a la reelección a través de una reforma constitucional, que además incluya que los familiares de hasta tercer grado del jefe de Estado en ejercicio no puedan presentarse a las elecciones presidenciales.

La propuesta abarca a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro --ahora cumpliendo bajo arresto domiciliario una pena de 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado de 2022--, que ha descartado que vaya a ser candidato en 2030.

"Hubo una declaración errónea de que Bolsonaro podría ser candidato en 2030. Si llego a ser presidente de la república, a partir de enero de 2027, si Dios quiere, en 2030 ninguno de mis familiares podrá ser candidato", ha dicho el ganador de la primera vuelta con el 47% de los votos, según recoge la prensa brasileña.

De la misma forma, Flávio ha explicado que su idea de modificar la Constitución para poner fin a la reelección incluye pasa por aplicarla ya durante su mandato, dejando la puerta abierta a que sean cinco, y no cuatro, los años de legislatura, y que también se pueda ejecutar la nueva medida a los gobiernos estatales y locales.

"Eso es algo que definirá el proceso legislativo", ha apuntado el candidato, quien ya en la víspera incidió en que en caso de ser elegido el próximo 25 de octubre emplearía todo su "capital político" para sacar adelante esta reforma.

Esta semana, Flávio afirmó que aprovechando las mayorías logradas en el Congreso tras los buenos resultados de la derecha en las elecciones plantearía una serie de reformas constitucionales, como el mencionado fin de la reelección, la reducción de la edad penal, además de cambios en los sistemas judicial y tributario.

El Partido Liberal (PL), las siglas bajo las que concurrió en estas elecciones, será la fuerza mayoritaria en la Cámara de Diputados con 121 escaños de los 513 que conforman el hemiciclo, mientras que en el Senado obtuvo 19 de los 54 en disputa.

El PL no cuenta con mayoría absoluta en ninguna de las cámaras, aunque el resto de fuerzas conservadoras con mayor representación han anunciado que respaldarán a Bolsonaro ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 25 de octubre.

Para cualquier cambio constitucional se necesitan tres quintas partes de los apoyos en dos turnos de votación, lo que significa 308 en la Cámara de Diputados y 49 en el Senado.