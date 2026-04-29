La flotilla rumbo a Gaza denuncia la interceptación de sus barcos por lanchas identificadas como "Israel"

Embarcaciones que participan en la misión GSF rumbo a Gaza - Europa Press/Contacto/Orietta Scardino

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Global Sumud Flotilla (GSF) ha denunciado este miércoles la interceptación de sus embarcaciones por parte de "lanchas militares" con identificación de Israel en su misión rumbo a la Franja de Gaza.

"Nuestras embarcaciones han sido interceptadas por lanchas militares rápidas, que se han identificado como 'Israel', apuntando con láseres y armas de asalto semiautomáticas mientras ordenan a los participantes que vayan a la parte delantera de las embarcaciones y se pongan de rodillas y con las manos en alto", ha asegurado en redes sociales.

La misión, que partió a principios de esta semana desde la isla italiana de Sicilia con destino al enclave palestino, ha añadido en el breve mensaje que "las comunicaciones de las embarcaciones están interferidas y se ha emitido un SOS".

Más de medio centenar de embarcaciones zarparon desde el este de la isla rumbo al mar Mediterráneo oriental en la que constituye la mayor movilización marítima civil coordinada de la Global Sumud Flotilla hasta la fecha, superando así la enviada en 2025 que terminó con la interceptación, por parte del Ejército de Israel, de los buques involucrados y con casi medio millar de activistas detenidos.