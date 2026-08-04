El FMI acuerda ofrecer "asistencia técnica" a Siria en su camino hacia la recuperación económica

Archivo - Vistas de la histórica ciudad siria de Aleppo - Europa Press/Contacto/Juan Carlos - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha anunciado este martes que ha acordado ofrecer "asistencia técnica" a Siria después de que una delegación visitara la capital, Damasco, para analizar los avances en las reformas económicas impulsadas durante el mandato del presidente de transición, Ahmed al Shara.

La delegación del FMI mantuvo reuniones entre el 19 y el 23 de julio con el ministro de Finanzas, Yisr Barnié, así como con el gobernador del Banco Central, Saufat Raslan, y otros altos funcionarios en el marco de las reformas impulsadas por el Gobierno de Al Shara para fortalecer la economía siria tras la guerra y la caída del presidente Bashar al Assad a finales de 2024.

El programa de asistencia técnica del FMI permitirá a las autoridades sirias fortalecer sus capacidades en materia de reformas fiscales, movilización de ingresos y gestión de la deuda pública, según un comunicado del organismo internacional.

"En 2025, la economía comenzó a recuperarse gracias a una mejora en la confianza de los consumidores y los inversores tras el cambio de régimen, el retorno de cerca de 1,5 millones de refugiados y la paulatina reintegración de Siria en la economía regional y mundial; factores que ayudaron a contrarrestar el impacto negativo sobre el crecimiento de una grave sequía que afectó adversamente a la agricultura", ha señalado Ron Van Rooden, quien lideró la delegación.

Para 2026, el crecimiento económico de Siria alcanzará "cifras de dos dígitos" gracias a "la recuperación agrícola", la "expansión de la producción de hidrocarburos y del suministro eléctrico", así como el "crecimiento continuo del comercio y el sector servicios", prevé el organismo.

"La actividad económica se ve respaldada por el retorno constante de refugiados, un notable aumento de visitantes y, en términos más generales, por las políticas de las autoridades orientadas a restablecer la estabilidad macroeconómica y lograr una recuperación sólida liderada por el sector privado", ha dicho.

De esta forma, el FMI ha proyectado que el crecimiento en Siria "se mantendrá fuerte" de cara a 2027. "No obstante, el crecimiento es desigual entre las distintas regiones y la pobreza, aunque se ha reducido ligeramente, sigue estando muy extendida", ha advertido.

"El Banco Central de Siria ha gestionado con éxito la introducción de la nueva moneda. No obstante, la política monetaria sigue fuertemente condicionada por un sistema bancario altamente disfuncional y por la falta de instrumentos de política monetaria", ha señalado, agregando que es "crucial" adoptar nuevas leyes sobre el sector bancario.

Asimismo, entre otras cuestiones, ha instado a "fomentar la reintegración de Siria en el sistema financiero internacional" reforzando "el marco de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo" para que el país salga de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

De igual forma, Van Rooden ha apuntado a que "debido a las enormes necesidades" del país árabe "en materia humanitaria y de desarrollo, sigue siendo necesario contar con un apoyo financiero internacional sólido y oportuno".

"La reintegración sostenible de los refugiados y desplazados internos que regresan requiere un apoyo que vaya más allá de la asistencia humanitaria y se centre también en crear oportunidades de empleo productivo, mejorar la prestación de servicios públicos y rehabilitar la vivienda y la infraestructura", ha dicho.