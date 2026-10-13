Francia aborda un buque de la 'flota fantasma' de Rusia cerca de la isla de Reunión, en el océano Índico

Archivo - El presidente de Francia, Emmanuel Macron. - Oliver Berg/dpa - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Francia han anunciado el abordaje de un buque de la 'flota fantasma' de Rusia cerca de la isla de Reunión, situada en el océano Índico, al este de Madagascar, al tiempo que han afirmado que el petrolero, identificado como el 'DF Peak' está siendo investigado por supuestamente "navegar con pabellón falso" y transporte de combustible de forma irregular.

"Francia está decidida a luchar contra la 'flota fantasma' en todo el mundo", ha dicho el presidente francés, Emmanuel Macron, en un mensaje en redes sociales, en el que ha especificado que el abordaje tuvo lugar el lunes "a más de 450 millas náuticas (alrededor de 833 kilómetros) al sur de Reunión".

"Nuestra Marina Nacional interceptó el petrolero 'DF Peak', sospechoso de navegar bajo pabellón falso e implicado en actividades ilícitas de transporte de combustible", ha detallado, al tiempo que ha subrayado que "esta acción, llevada a cabo de conformidad con el Derecho Internacional del Mar, demuestra la determinación de hacer respetar la legalidad y de luchar contra todo tipo de tráfico ilícito, dondequiera que se produzca".

En esta línea, la ministra de Defensa francesa, Catherine Vautrin, ha felicitado a las Fuerzas Armadas por la operación y ha agregado que "el buque está siendo escoltado" para "continuar las verificaciones, bajo autoridad del prefecto de Reunión". "El Derecho Internacional no es una opción", ha argumentado en un mensaje publicado en redes sociales.

"Nuestras Fuerzas Armadas están plenamente movilizadas para hacerlo respetar y luchar contra las actividades ilícitas en el mar", ha zanjado Vautrin, sin que las autoridades de Rusia se hayan pronunciado por ahora sobre el abordaje del 'DF Peak', cuya carga no ha trascendido.