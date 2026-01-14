Francia abrirá en febrero un consulado en Groenlandia para estar "más presente" en la isla ante las amenazas de Trump

Imagen de archivo de la capital de Groenlandia, Nuuk. - Europa Press/Contacto/Zhao Dingzhe

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha informado este miércoles de que el país abrirá un consulado el próximo mes de febrero en Groenlandia, una medida con la que busca estar "más presente" en el territorio danés, especialmente a medida que crecen las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, que aboga por anexionarse la isla.

En una entrevista con la emisora de radio francesa RTL, el ministro ha subrayado que esto permitirá "dar un mensaje político" sobre lo que está pasando, unas palabras que llegan tan solo horas antes de que los ministros de Dinamarca y Groenlandia se reúnan con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el vicepresidente del país, JD Vance, en la Casa Blanca.

La decisión de abrir este consulado se adoptó el pasado verano, cuando el presidente galo, Emmanuel Macron, visitó la zona para mostrar el apoyo de París al territorio. "Yo, por mi parte, estuve allí a finales de agosto para planear la apertura del consulado, que abrirá sus puertas el 6 de febrero", ha explicado.

"Esto manda un mensaje que está relacionado con el deseo de estar más presentes, también en el campo científico. Groenlandia no quiere ser gobernada ni adquirida, ni tampoco integrada en Estados Unidos. Groenlandia ha decidido ser danesa, formar parte de la OTAN y de la UE", ha apuntado.

Así se ha referido a las palabras vertidas por el propio primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, que ha insistido en que la isla prefiere formar parte de Dinamarca antes que pasar a ser estadounidense.