Francia advierte de que no firmará el acuerdo UE-Mercosur en las condiciones actuales

Publicado 08/10/2019 13:49:15 CET

PARÍS, 8 Oct. (Reuters/EP) -

La ministra de Medio Ambiente francesa, Elisabeth Borne, ha advertido este martes de que Francia no firmará el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y los países del bloque Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) en las condiciones actuales.

"No podemos firmar un tratado comercial con un país que no respeta la Amazonía y que no respeta el acuerdo (climático) de París. Francia no firmará el acuerdo con Mercosur en estas condiciones", ha afirmado la ministra de Medio Ambiente de Francia, en declaraciones a la cadena de televisión gala BFM.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó a finales de agosto que había decidido bloquear el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y acusó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de mentir al despreciar los motivos de preocupación por los efectos y consecuencias del cambio climático.

El 28 de junio de 2019, la Unión Europea y los países que forman Mercosur anunciaron la consecución de un acuerdo de libre comercio tras veinte años de negociaciones.

La UE y Mercosur comenzaron a negociar un tratado de libre comercio en el año 2000 y las conversaciones han pasado desde entonces varias fases, llegando incluso a estar bloqueadas. Ambas partes acordaron en 2016 relanzar unas negociaciones en las que el capítulo agrícola ha sido el gran escollo, especialmente las exportaciones de carne de vacuno desde los países de Mercosur al bloque comunitario.

España es uno de los países europeos, junto con Alemania, que más ha impulsado este acuerdo, que ha contado con las reservas de Francia, Bélgica, Irlanda y Polonia.

Según la Comisión Europea, el acuerdo eliminará la mayoría de los aranceles entre ambas partes y las compañías europeas ahorrarán unos 4.000 millones de euros anuales. Las exportaciones de la UE a Mercosur en 2018 ascendieron a 45.000 millones de euros, mientras que las de los cuatro países al bloque europeo tuvieron un valor de 42.600 millones

Bruselas destaca que el pacto impulsará las exportaciones de productos industriales europeos que hasta ahora se han enfrentado a aranceles "a veces prohibitivos", como coches, componentes de automóviles, maquinaria, productos farmacéuticos y ropa y calzado.

El sector agrícola europeo, según el Ejecutivo comunitario, disfrutará de menores aranceles en los sectores de vinos, bebidas espirituosas y bebidas no alcohólicas. También supone el acceso libre de gravámenes de productos lácteos europeos a Mercosur hasta una cierta cuota.

El acuerdo alcanzado también supone la apertura del mercado de contratos públicos de los países de Mercosur a empresas europeas y el acceso a proveedores de servicios en los sectores de la tecnología de la información, las telecomunicaciones y el transporte, entre otros.