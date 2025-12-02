Francia, Alemania y Polonia ofrecen ayuda de emergencia a Sri Lanka por inundaciones tras el ciclón 'Ditwah'

Personas evacuadas en las afueras de Colombo, Sri Lanka. - Ajith Perera / Xinhua News / ContactoPhoto

Francia, Alemania y Polonia ha ofrecido ayuda de emergencia a las autoridades de Sri Lanka a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, en respuesta a las graves inundaciones que afectan al país tras el devastador paso del ciclón 'Ditwah'.

El pasado sábado Sri Lanka solicitó la activación del instrumento de la UE para coordinar el envío de equipos médicos de emergencia y capacidad de búsqueda y rescate.

En estos días, tres Estados miembros han respondido a la demanda del país del subcontinente indio. En concreto Polonia, Francia y Alemania han puesto a disposición recursos médicos y de búsqueda y rescate, han informado fuentes comunitarias a Europa Pres, mientras que ahora Sri Lanka valora la oferta para ver si encaja con sus necesidades.

A esto se suma personal de coordinación de la Comisión Europea desde su centro regional en Bangkok, Tailandia. El objetivo de este despliegue es apoyar la evaluación y la coordinación sobre el terreno. Aparte Bruselas ha activado el satélite Copernicus para proporcionar mapas de emergencia sobre la extensión de las inundaciones y la evaluación de los daños.

Este martes se ha conocido que el balance de muertos a causa de las inundaciones tras el paso del ciclón 'Ditwah' ha aumentado a 410, según han confirmado este martes las autoridades, mientras que más de 330 personas siguen desaparecidas.