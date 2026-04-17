Francia confirma el regreso al país de una octogenaria detenida por el ICE tras el fallecimiento de su marido

Archivo - El ministro de Exteriores francñes, Jean-Noel Barrot - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, ha confirmado este viernes que una mujer octogenaria arrestada a principios de mes por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha regresado a Francia tras el fallecimiento de su marido.

"Ha regresado a Francia esta mañana y eso es motivo de satisfacción para nosotros", ha indicado el ministro en declaraciones a la prensa durante un viaje a Montpellier, con respecto a una polémica detención por parte del ICE.

Marie-Thérèse, originaria de Nantes, decidió trasladarse a Estados Unidos para casarse con un amor de su juventud, al que conoció en una base de la OTAN establecida en los años cincuenta cerca de Saint-Nazaire, en el departamento francés de Loira Atlántico, donde trabajó como secretaria.

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense informó de que la mujer ingresó al país en junio de 2025 con un visado de turista que tenía una duración de 90 días, si bien decidió permanecer en el territorio de forma "ilegal", según el diario 'Le Figaro'.

Marie-Thérèse, de 86 años, se reencontró con Billy 60 años después de conocerse en Francia y retomaron el contacto poco a poco. Ambos viudos, decidieron casarse en 2025. Residían en Alabama, si bien el pasado mes de enero la historia de amor se truncó y el exmilitar estadounidense falleció de forma repentina.

La mujer francesa, que estaba a la espera de recibir permiso de residencia permanente y se encontraba envuelta en una disputa por la herencia con el hijo de su esposo, fue detenida por el ICE y trasladada posteriormente a un centro de detención en Luisiana.