Francia confirma el uso de cazas 'Rafale' en el derribo de drones iraníes sobre Emiratos Árabes Unidos

Archivo - El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot. - Anna Ross/dpa - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha confirmado este miércoles el uso de cazas 'Rafale', de fabricación francesa, en el derribo de varios drones iraníes sobre Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el marco de los ataques perpetrados por Irán como respuesta a la ofensiva lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra el país persa.

"Los 'Rafale' han sido ya utilizados para neutralizar drones en Emiratos Árabes Unidos", ha aseverado durante una entrevista con la cadena pública France Télévisions, donde ha asegurado que estos aviones buscan "proteger el espacio aéreo emiratí".

En este sentido, ha recalcado que Francia "está respondiendo a las solicitudes de sus socios (...) con la entrega de capacidades militares". "Todo esto con el simple objetivo de la defensa; permitir que los socios puedan defenderse de esta agresión que no han provocado", ha puntualizado.

Asimismo, ha aprovechado la ocasión para indicar que los vuelos de repatriación de ciudadanos franceses procedentes desde países de Oriente Próximo se irán produciendo a lo largo de este miércoles y despegarán, según lo previsto, desde EAU, Egipto e Israel.

El martes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el despliegue de cazas franceses para elevar la defensa antiaérea del golfo Pérsico, así como la movilización de medios navales en el mar Mediterráneo.

Entonces, manifestó que París debe estar "al lado de sus amigos y aliados de la región" en la defensa de su seguridad y su integridad territorial. "Esa es, en efecto, nuestra responsabilidad. Es estrictamente defensiva y busca proteger y restablecer la paz lo antes posible", ha afirmado.