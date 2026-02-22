Francia convoca al embajador de EEUU por "instrumentalizar" el asesinato del ultranacionalista Quentin Deranque

El embajador de EEUU en Francia, Charles Kushner - DEPARTAMENTO DE ESTADO / X

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha anunciado este domingo que tiene intención de convocar al embajador de EEUU, Charles Kushner, a quien ha acusado de "instrumentalizar" el asesinato del joven ultranacionalista Quentin Deranque al describirlo como un ejemplo del auge de la extrema izquierda francesa.

En una reacción a la muerte de Deranque, la Embajada de EEUU en Frncia denunció que "extremismo violento de izquierda está en auge, y su papel en la muerte de Quentin Deranque demuestra la amenaza que representa para la seguridad pública".

El ministro de Exteriores francés ha criticado estas declaraciones, que "instrumentalizan la tragedia con fines políticos", antes de lanzar un dardo a la Administracion Trump porque Francia "no tiene lecciones que aprender sobre la violencia, en particular de la reaccionaria comunidad internacional".

El embajador estadounidense en Francia, que además es el padre del yerno de Trump, Jared Kushner, ya fue convocado una vez finales de agosto por criticar al presidente del país, Emmanuel Macron por su "inacción" para combatir el antisemitismo, pero al final acabó acudiendo un encargado de negocios norteamericano.

En 2005, Kushner padre fue sentenciado a dos años de prisión como parte de un acuerdo de culpabilidad tras declararse culpable de 18 cargos de evasión fiscal, manipulación de testigos y donaciones ilegales a campañas, paradójicamente a favor del Partido Demócrata. En 2020, Trump acabó indultando a Kushner, uno de los más de dos docenas de perdones que el entonces presidente emitió después de perder su candidatura a la reelección frente a Joe Biden.