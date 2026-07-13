Francia convocará al embajador ruso y prepara sanciones contra la red de piratas informáticos de Moscú

Archivo - Jean-Noël Barrot, ministro francés de Asuntos Exteriores. - Europa Press/Contacto/William Cannarella - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha anunciado este lunes que convocará "en los próximos días" al embajador ruso, Alexei Meshkov, por los ataques informáticos de los que han sido objeto las autoridades y empresas de su país, y que preparan sanciones contra esta red de piratas cibernéticos.

Barrot ha explicado en una entrevista para la cadena BFMTV que Francia ha sido uno de los diez países europeos que ha sufrido en los últimos tiempos "una vasta campaña cibernética con fines de sabotaje y espionaje" que ha sido orquestada por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso.

Además de convocar al embajador ruso en la sede de Exteriores para trasladarle la postura del Gobierno francés, Barrot ya ha adelantado que se aplicarán sanciones contra nueve personas y cuatro entidades responsables de esta campaña dirigida hacia empresas, ministerios y operadores.

Entre los objetivos está no solo lograr información confidencial, sino también sabotear el funcionamiento de infraestructuras y cita como ejemplo los últimos ataques a la rede ferroviaria de Polonia.

Aún con todo, Barrot ha señalado que Francia cuenta con la capacidad de detectar estos ataques. "Hemos reforzado considerablemente nuestras defensas", ha destacado, trasladando estas aptitudes a todo el sistema europeo, "uno de los más avanzados" para combatir desde ataques cibernéticos a posibles injerencias electorales.