Francia da por zanjada la polémica con el embajador de EEUU y restablece los canales directos

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot - Europa Press/Contacto/Sebastien Toubon

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Francia ha dado por zanjada este miércoles la polémica con el embajador de Estados Unidos en París, Charles Kushner, y ha confirmado que se ha restablecido el acceso directo del diplomático estadounidense a miembros del Gobierno.

"El incidente está cerrado (...) Ya no hay razón para que Kushner no pueda ejercer plenamente sus funciones de representación", han aclarado fuentes próximas a la cartera después de que el diplomático le asegurase en la víspera al ministro de Exteriores, Jean-Noel Barrot, que no interferiría en el debate público francés.

París había vetado previamente a Kushner el acceso directo a miembros del Gobierno tras no acudir a una convocatoria previa del Ministerio de Exteriores por unas declaraciones sobre el asesinato del joven ultranacionalista Quentin Deranque.

Tanto el embajador estadounidense --que además es el padre del yerno de Trump, Jared Kushner-- como el ministro acordaron durante una llamada en la víspera que seguirán trabajando en los próximos días "para seguir trabajando en una estrecha relación bilateral que celebra su 250 aniversario este año".

Barrot anunció el domingo que convocaría a Kushner por "instrumentalizar" el asesinato del joven ultra después de que la Embajada estadounidense en Francia denunciara en redes sociales que el "extremismo violento de izquierda está en auge, y su papel en la muerte de Quentin Deranque demuestra la amenaza que representa para la seguridad pública".