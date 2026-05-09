Francia detiene a un toturador prorruso involucrado en crímenes de guerra en una prisión ilegal en Donetsk

Archivo - El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, visitó el sector de Oleksandrivskyi en el marco de una visita de trabajo, donde evaluó la situación de seguridad y el avance de las operaciones y los servicios en la región - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Francia han detenido este viernes a un presunto criminal de guerra prorruso acusado de llevar a cabo torturas en una prisión ilegal en la región de Donetsk, actualmente ocupada por el Ejército de Rusia.

"Gracias a la colaboración entre la Fiscalía General de Ucrania y las fuerzas del orden de la República Francesa, se ha detenido en Francia a un miembro de una organización terrorista implicado en la tortura de detenidos en la prisión ilegal 'Izoliatsia' de Donetsk", ha informado en un comunicado el fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko.

Según las investigaciones de la Fiscalía ucraniana, el detenido habría colaborado entre 2017 y 2019 con el llamado Ministerio de Seguridad Estatal de la 'República Popular de Donetsk', denominada así por las fuerzas ocupantes rusas. Tras varios años de declaraciones y material, el ahora acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad huyó del país en 2021.

De esta manera, las autoridades francesas y ucranianas dicen haber trabajado codo con codo "para reforzar las pruebas" y, por el momento, la acusación está siendo llevada a cabo bajo la dirección de un juez de instrucción del Tribunal de París.

Se trata del segundo caso de detención en el extranjero de un acusado de crímenes de guerra en territorio ucraniano. El primero fue en Finlandia, donde se condenó a un combatiente de las fuerzas rusas a cadena perpetua.