Francia lamenta el "bloqueo político deliberado" en Líbano y anuncia una conferencia internacional el 4 de agosto

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Francia ha lamentado este viernes el "bloqueo político deliberado" en Líbano tras la dimisión del primer ministro encargado, Saad Hariri, ante la imposibilidad de formar Gobierno y ha anunciado que convocará el 4 de agosto una nueva conferencia "en apoyo a la población libanesa", coincidiendo con el primer aniversario de las explosiones en el puerto de la capital, Beirut.

"Francia toma nota de la decisión del presidente del primer ministro designado, Saad Hariri, de renunciar a formar un Gobierno", ha dicho el Ministerio de Exteriores francés, que ha agregado que "este hecho confirma el bloqueo político que los dirigentes políticos libaneses mantienen deliberadamente en el país desde hace meses, mientras se hunde en una crisis económica y social sin precedentes".

Así, ha recalcado que "existe a día de hoy una urgencia absoluta de salir de esta obstrucción, organizada e inaceptable, y de que puede formarse Gobierno en Líbano", antes de resaltar que "eso pasa por el inicio inmediato de consultas parlamentarias para la designación, cuanto antes, de un nuevo primer ministro".

"Este Gobierno debe ser capaz de lanzar las reformas prioritarias que la situación exige. Debe además dedicarse a la preparación de las citas electorales de 2022, que deben celebrarse de manera transparente e imparcial, según el calendario fijado", ha manifestado el Ministerio de Exteriores francés.

Por ello, ha subrayado que "para responder a las necesidades de los libaneses, dado que la situación se deteriora cada día, será organizada el 4 de agosto una nueva conferencia internacional de apoyo a la población libanesa, una iniciativa del presidente (Emmanuel Macron) apoyada por Naciones Unidas".

Hariri anunció el jueves su dimisión, cerca de nueve meses después de ser nombrado para el cargo y ante su incapacidad para formar Gobierno debido a sus tensiones con el presidente, Michel Aoun, después de que no logran un acuerdo en torno a su última propuesta para la composición del Ejecutivo.

"Tras nuestras consultas, el presidente ha reclamado modificaciones que estimo fundamentales en la composición gubernamental", explicó, antes de agregar que la posición de Aoun no ha cambiado". "Es evidente que no seremos capaces de entendernos", valoró.

"He preguntado al presidente si necesitaba más tiempo para reflexionar sobre la propuesta y me ha dicho que no vamos a entendernos. Por eso anuncio mi dimisión. Que Dios ayude a Líbano", remachó Hariri, en referencia a la grave crisis política y económica en la que se encuentra sumido el país.

Por su parte, la Presidencia libanesa indicó a través de su cuenta oficial en la red social Twitter que "Hariri no estaba preparado para discutir ningún cambio sugerido por el presidente" y agregó que el líder de Al Mustaqbal "rechazó cualquier enmienda sobre cambios en los ministerios y su distribución según las sectas".

"El rechazo del primer ministro designado al principio de acuerdo con Aoun y a la idea de unas consultas para realizar cambios en los nombres y las carteras indican que ya había adoptado previamente la dimisión de dimitir y que buscaba motivos para justificarla, pese a la voluntad mostrada por el presidente para facilitar su tarea", criticó.

SESIÓN PARLAMENTARIA "LO ANTES POSIBLE"

Por último, la Presidencia libanesa manifestó que, tras la dimisión de Hariri, Aoun "fijará una fecha lo antes posible para un proceso de consultas parlamentarias" de cara a la selección del próximo primer ministro encargado, por lo que Hasán Diab, que dimitió en agosto tras las explosiones en Beirut, continuará en funciones.

Durante la tarde del jueves, manifestantes bloquearon las principales carreteras de la capital y la periferia sur de la ciudad en protesta por "el bloqueo del presidente a la formación de un Gobierno que sea capaz de ayudar al pueblo libanés", según dijo uno de los participantes de la protesta a la agencia alemana de noticias DPA.

Hariri fue nombrado como primer ministro encargado en octubre de 2020, cerca de un año después de dimitir como primer ministro junto a su Gobierno en medio de una oleada de movilizaciones a nivel nacional a causa de la crisis económica.

Su nombramiento tuvo lugar después de que Diab dimitiera en agosto de 2020 tras las protestas por las explosiones registradas en el puerto de la capital, Beirut, que dejaron más de 200 muertos y enormes daños materiales en la ciudad.

En este contexto, el Banco Mundial afirmó el 1 de junio que la crisis económica en Líbano es una de las peores registradas a nivel mundial desde mediados del siglo XIX, con una caída drástica de cerca del 40 por ciento de PIB per cápita desde 2018.