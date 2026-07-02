Francia multa con un millón de euros al propietario de un petrolero vinculado a Rusia e incautado en mayo

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Francia. - Rachel Sommer/dpa - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Francia ha impuesto este jueves una multa de un millón de euros al propietario de un petrolero vinculado a la flota fantasma de Rusia, con la que el país busca sortear las sanciones internacionales impuestas en su contra por la invasión de Ucrania, y el cual fue interceptado a finales de mayo.

La Fiscalía francesa ha indicado que todo apunta a que el buque en cuestión formaría parte de dicha flota, que estaría transportando crudo ruso en una "clara violación" de las sanciones internacionales que rigen contra el sector energético del país, según informaciones de la cadena BFMTV.

Los fiscales, que han señalado que el dueño es un ciudadano de origen ruso, han aclarado que, no obstante, el buque, llamado 'Tagor' y de bandera camerunesa, podrá ahora "abandonar las aguas francesas". El dueño había presentado previamente un recurso, por lo que la embarcación se encontraba temporalmente bajo "detención administrativa". El capitán, por su parte, fue puesto bajo custodia el pasado 3 de junio.

La Armada francesa, que interceptó el buque en primer lugar, lo localizó a 740 kilómetros al oeste de Bretaña. Inicialmente ordenaron su detención, pero ante la negativa del capitán se vieron obligados a abordar el buque y escoltarlo hasta costas francesas.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tildó "inaceptable" que estas embarcaciones intenten esquivar las sanciones para "financiar" la invasión rusa de Ucrania tras la incautación, que tuvo lugar hace justo un mes. La operación fue llevada a cabo "en alta mar" y "con apoyo de numerosos socios, entre ellos Reino Unido, en estricto respeto al Derecho del Mar", explicó entonces.