Francia ordena expulsar a una periodista rusa pro-Kremlin por difundir desinformación

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MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, ha ordenado expulsar del país por difundir desinformación a la periodista rusa Xenia Fedorova, columnista pro-Kremlin y exdirectora de Russia Today Francia (RT), canal de noticias que fue prohibido en la Unión Europea en 2022 a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

El abogado de la periodista, Emmanuel Piwnica, ha detallado en declaraciones al diario francés 'Le Figaro' que su clienta tiene ahora dos meses para presentar una apelación ante el tribunal administrativo, que deberá dictar sentencia en un "plazo razonable" de tiempo.

La periodista, que suele aparecer en el canal de televisión CNews y defender posturas pro-Kremlin en los diversos medios de comunicación propiedad del multimillonario conservador francés Vincent Bolloré, ha sido señalada por ser una "amenaza grave" para el orden público al contribuir a la difusión de "desinformación y retórica desestabilizadora".

La orden de expulsión --emitida por "atentar contra los intereses fundamentales del Estado"-- revoca de hecho su permiso de residencia y le prohíbe trabajar en Francia. El presidente, Emmanuel Macron, ya había tildado a la periodista anteriormente de "propagandista".