Francia pide la dimisión de la relatora de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha pedido este miércoles la dimisión de la relatora de Naciones Unidas sobre los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, tras unas "indignantes" declaraciones en contra de Israel.

"Francia condena sin reservas las indignantes y reprensibles declaraciones de Francesca Albanese, que no se dirigen contra el Gobierno israelí, al que se le permite criticar, ni contra sus políticas, sino contra Israel como pueblo y como nación, lo cual es absolutamente inaceptable", ha expresado ante el Parlamento francés.

Barrot ha asegurado que Albanese "se presenta como experta independiente de Naciones Unidas". "No es ni experta ni independiente, sino una activista política que incita a sectores del odio que desmerecen la causa del pueblo palestino que, sin embargo, pretende defender", ha sentenciado.

El ministro ha subrayado así que sus recientes declaraciones "se suman a una larga lista de posturas escandalosas", como la justificación de los ataques del 7 de octubre de 2023, su evocación del "lobby judío" o sus comparaciones de Israel con el Tercer Reich.

En este sentido, el titular de la cartera de Exteriores de Francia --país que es miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU-- ha asegurado que elevarán una queja contra Albanese durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. "Estas provocaciones solo exigen una respuesta: su dimisión", ha dicho.

Esto se produce después de que la relatora de la ONU participara por vídeo en un foro celebrado por la cadena Al Yazira en la capital de Qatar, Doha, el pasado sábado en el que aseguró que "como humanidad, tenemos un enemigo común y libertades comunes".

"El hecho de que, en lugar de detener a Israel, la mayor parte del mundo lo haya armado, le haya dado excusas políticas, refugio político y apoyo económico y financiero, es un desafío", expresó en su breve discurso, recogido en sus redes sociales.