Francia pide a Irán realizar "grandes concesiones" para propiciar el fin de la ofensiva de EEUU e Israel

Archivo - El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot. - Anna Ross/dpa - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha instado este viernes a las autoridades de Irán a realizar "grandes concesiones" para que Estados Unidos e Israel pongan fin a la ofensiva desatada a finales de febrero contra el país, al tiempo que ha apuntado a la posibilidad de que el fin de los ataques requiera de un "cambio radical" por parte de Teherán.

"Independientemente de cuáles sean los resultados de las operaciones militares que siguen en marcha, deben complementarse con una solución política que ofrezca efectos duraderos. En este sentido, el régimen iraní debe prepararse para hacer grandes concesiones", ha apuntado durante una rueda de prensa tras su llegada a la ciudad israelí de Tel Aviv, donde se encuentra de visita.

En este sentido, ha aclarado que "la estabilidad en la región también depende de la puesta en marcha del plan de paz de Estados Unidos para el futuro de la Franja de Gaza", que fue presentado el año pasado y que incluye "el acceso humanitario, el desarme de Hamás y la restauración de un horizonte político basado en la solución de dos Estados".

Tras su llegada a Israel, se ha reunido con su homólogo, Gideon Saar, en Jerusalén, donde ha explicado que Francia está "trabajando para lograr una misión de defensa a nivel internacional que permita restaurar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", una cuestión que ha sido apoyada tanto por líderes europeos como asiáticos.

"Francia trabaja día y noche para ofrecer respuesta a los ciudadanos franceses", ha aseverado Barrot, que visitó el jueves Líbano, donde lamentó el "dramático aumento de la violencia" y anunció un refuerzo de las ayudas destinadas al país por parte del Gobierno francés.

SITUACIÓN EN LÍBANO

Sobre este asunto, ha alertado de las posibles consecuencias de la ofensiva puesta en marcha por Israel en el sur de Líbano en respuesta al lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá tras el inicio de la ofensiva contra Irán y ha expresado sus "reservas".

Barrot ha incidido en que el Ejército libanés "debe hacer todo lo posible por lograr el desarme de Hezbolá, tal y como exige el Gobierno" y ha lamentado que "no hay indicios de que las tensiones en Oriente Próximo vayan a acabar pronto". "Seguiremos trabajando para lograr una solución duradera", ha añadido.

"No hay una salida obvia de esto a corto plazo", ha recalcado, mientras que Saar ha explicado que las partes han aprovechado la ocasión para "hablar largo y tendido" de la situación en Oriente Próximo. Además, ha puesto a Barrot al corriente de los avances del Ejército en Líbano, pero ha lamentado que el Gobierno libanés y su ejército "no están tomando medidas significativas contra Hezbolá, ni militarmente ni en otros aspectos.

En este sentido, ha propuesto que tanto Francia como la UE "designen a la organización Hezbolá como organización terrorista en su totalidad, y no solo a su brazo militar, como ya han hecho algunos países europeos". "Es necesaria la deslegitimación total de Hezbolá, ya que este grupo afín a Irán lleva décadas operando militarmente contra Israel, arruinando progresivamente Líbano y su futuro", ha aseverado en un mensaje difundido a través de redes sociales.