Francia prepara una lista de "varios centenares" de argelinos "peligrosos" que busca deportar

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Francia, Bruno Retailleau, ha asegurado este lunes que el Gobierno galo está preparando un listado de "varios centenares" de ciudadanos argelinos que se ha probado que son "perfiles peligrosos" y a los que busca deportar a Argelia con la colaboración de las autoridades del país africano, con las que en las últimas semanas han ahondado en sus diferencias.

"Estamos elaborando una lista de varios centenares de personas que tienen perfiles peligrosos. No todos tienen la misma peligrosidad, pero vamos a presentar a estas personas a los argelinos. Se trata de personas que han demostrado ser nacionales argelinos, esta será la prueba de la verdad", ha manifestado Retailleau en declaraciones a la cadena francesa BFMTV.

Esta iniciativa de París se produce en un momento de tensiones diplomáticas con Argel después de que a finales de febrero se produjera un atentado en Mulhouse presuntamente a manos de un ciudadano argelino al que las autoridades galas habían tratado de deportar en varias ocasiones por su peligrosidad, si bien desde el país africano no colaboraron y bloquearon el proceso.

"No me digan mañana que, si hubiera habido un problema en las mismas condiciones que en Mulhouse, no habríamos intentado nada. Quiero hacer todo lo posible para evitarlo", ha ahondado el ministro Retailleau, que ha precisado que este listado con centenares de argelinos que podrían ser deportados de territorio francés podría publicarse "en las próximas semanas".

Sobre el perfil de las personas que aparecen en el listado, Retailleau ha incidido en que son "centenares" y que "no son comparables". En el caso del supuesto atacante de Mulhouse combinaba "una dimensión radicalizada y otra dimensión psiquiátrica esquizofrénica", si bien no es común de los sujetos incluidos en el listado cumplan con ambas alteraciones.

El Gobierno de Francia anunció la semana pasada que solicitará al de Argelia la revisión de "todos los acuerdos" suscritos por los dos países, dentro de una creciente tensión diplomática que ya ha derivado en las últimas semanas en el cruce prácticamente constante de reproches políticos entre París y Argel.

El primer ministro galo, François Bayrou, dio por hecho ya que Argelia no respeta los compromisos en materia migratoria y que implican "ventajas considerables" para sus ciudadanos. Asimismo, Bayrou solicitó una auditoría sobre la concesión de visados, después de que el martes el Gobierno ya confirmase que limitaría las excepciones que venían contemplándose para altos cargos argelinos.

El Ejecutivo de Argelia respondió con un comunicado en el que trasladaba su "sorpresa" y "asombro" por lo que considera una "provocación" y no descartaba responder con medidas "recíprocas, estrictas e inmediatas". En su opinión, la medida "se inscribe en la larga lista de provocaciones, intimidaciones y amenazas dirigidas contra Argelia".