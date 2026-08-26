Francia refuerza la vigilancia en Mayotte y condicionará la ayuda a países africanos a colaboración migratoria

Archivo - El primer ministro francés, Sébastian Lecornu - Moritz Frankenberg/dpa - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha anunciado este miércoles un refuerzo en la vigilancia de los accesos a la isla de Mayotte y un sistema de bonificaciones y penalizaciones a la ayuda al desarrollo a siete países africanos con el objetivo de frenar la presión migratoria en este territorio de ultramar francés.

Lecornu, que ha visitado la base naval de Dzaoudzi y permanecerá en Mayotte dos días, ha informado de que el Gobierno pondrá en marcha un sistema de bonificación y penalización de ayuda al desarrollo--sobre la base de los cerca de 300 millones de euros anunciados en 2024-- para países que cooperen con París en materia migratoria.

Entre ellos se encuentran Comoras, Burundi, Tanzania, República Democrática del Congo (RDC), Ruanda, Somalia y Kenia. "Los criterios serán públicos: salidas impedidas, lucha contra los traficantes, salvoconductos consulares emitidos, retornos aceptados, informaciones intercambiadas y redes desmanteladas. La ayuda humanitaria directa a las poblaciones no se verá afectada", ha asegurado en redes sociales.

El primer ministro francés ha anunciado además una "mayor militarización" en el archipiélago, puesto que "ya no se trata solo de interceptar las embarcaciones" con migrantes, sino "de detectarlas e intervenir antes de que lleguen a la costa".

"Nuestro objetivo: hacer desaparecer los ángulos muertos alrededor de la isla. Los cuatro radares (que tiene el territorio) serán renovados. Drones de gran autonomía, drones embarcados y globos cautivos completarán la vigilancia. Se instalará un puesto militar avanzado permanente en M'tsamboro (en el norte de la isla)", ha agregado.

Lecornu ha señalado que se pasará de "intervenciones puntuales a una presencia continua". "Está previsto el despliegue de 62 policías y gendarmes adicionales de aquí a finales de 2026. Cada semana, más de 100 agentes se centrarán en los barrios violentos, el trabajo ilegal y las redes criminales", ha dicho.

En paralelo, el Gobierno francés reforzará la labor de los jueces y magistrados en 2027. "Confirmamos la construcción de un segundo centro penitenciario de 250 plazas: su ubicación exacta se decidirá y los primeros estudios se pondrán en marcha en el primer trimestre de 2027", ha zanjado.

El Gobierno francés ha sido objeto de críticas ante el abandono que Mayotte lleva experimentando décadas por parte de la Francia continental, especialmente a raíz del devastador ciclón 'Chido', registrado en diciembre de 2024. Se trata del territorio más pobre de Francia. Alrededor de un tercio de sus 320.000 habitantes viven en asentamientos de chabolas, en condiciones muy precarias.