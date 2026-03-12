Francia reitera a Israel que "descarte" una ofensiva terrestre en Líbano

Archivo - El presidente de Francia, Emmanuel Macron. - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Archivo
MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha pedido a las autoridades israelíes "descartar" la posibilidad de una invasión terrestre en Líbano a medida que avanzan los ataques contra el territorio libanés en respuesta al lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia Hezbolá tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei el marco de la ofensiva lanzada contra Irán.
Macron, que ha instado a Israel a "renunciar de forma clara a la ofensiva terrestre", ha pedido también a Hezbolá que "detenga de forma inmediata sus ataques", unas palabras que llegan después de mantener una conversación con su homólogo libanés, Joseph Aoun, que ha pedido a París ayuda para frenar el aumento de la tensión en la zona.
"Hezbolá ha cometido un grave error al forzar a Líbano a entrar en una confrontación con Israel. Debe detener inmediatamente los ataques. Por su parte, Israel debe renunciar a la ofensiva terrestre", ha aclarado, según un mensaje difundido a través de redes sociales.
Horas antes, el Gobierno de Israel ha amenazado con "tomar" Líbano para hacer frente a la "amenaza" de Hezbolá, en medio de su campaña de bombardeos e incursiones terrestres en respuesta al disparo de proyectiles por parte del grupo. "He advertido al presidente libanés de que, si el Gobierno de Líbano no sabe cómo controlar su territorio y evitar que Hezbolá amenace a las comunidades del norte y dispare contra Israel, controlaremos el territorio y lo haremos nosotros", ha manifestado.