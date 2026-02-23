Francia veta al embajador de EEUU el acceso directo al Gobierno tras no acudir después de ser convocado

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Francia ha vetado este lunes al embajador estadounidense en París, Charles Kushner, el acceso directo a miembros del Gobierno francés después de que el diplomático no haya acudido tras ser convocado por unas declaraciones previas de Washington sobre el asesinato del joven ultranacionalista Quentin Deranque.

"Ante esta aparente incomprensión de las expectativas básicas de la misión de un embajador que tiene el honor de representar a su país, el ministro (de Exteriores, Jean-Noel Barrot) ha solicitado que ya no pueda acceder directamente a los miembros del Gobierno francés", han señalado fuentes diplomáticas del Ministerio en declaraciones a Europa Press.

Pese a ello, ha asegurado que "sigue siendo posible" que el embajador "cumpla con su misión y se presente ante el Ministerio de Exteriores" a fin de tener "intercambios diplomáticos" que lleven a "suavizar las tensiones que inevitablemente pueden surgir en una relación de amistad de 250 años".

Barrot anunció el domingo que convocaría a Kushner por "instrumentalizar" el asesinato de Deranque y aseguró que París "no tiene lecciones que aprender sobre la violencia, en particular de la reaccionaria comunidad internacional".

La Embajada de Estados Unidos en Francia denunció en redes sociales que "extremismo violento de izquierda está en auge, y su papel en la muerte de Quentin Deranque demuestra la amenaza que representa para la seguridad pública".

El embajador estadounidense en Francia, que además es el padre del yerno de Trump, Jared Kushner, ya fue convocado una vez a finales de agosto por criticar al presidente del país, Emmanuel Macron, por su "inacción" para combatir el antisemitismo, si bien al final acabó acudiendo un encargado de negocios norteamericano.

En 2005, Kushner padre fue sentenciado a dos años de prisión como parte de un acuerdo de culpabilidad tras declararse culpable de 18 cargos de evasión fiscal, manipulación de testigos y donaciones ilegales a campañas, paradójicamente a favor del Partido Demócrata. En 2020, Trump acabó indultando a Kushner, uno de los más de dos docenas de perdones que el entonces presidente emitió después de perder su candidatura a la reelección frente a Joe Biden.