La fuerza internacional que se desplegará en Ucrania llevará a cabo ejercicios "en los próximos meses"

La foto de familia tras la reunión de la Coalición de Voluntarios en la capital francesa, París - Christophe Licoppe/European Coun / DPA

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de la Coalición de Voluntarios han acordado que las tropas internacionales que formarán parte de la futura Fuerza Multinacional, que se desplegará en Ucrania una vez se alcance un acuerdo de alto el fuego con Rusia, llevarán a cabo ejercicios militares en países vecinos "en los próximos meses".

"Se desplegarán en los países vecinos de Ucrania para verificar nuestros planes de despliegue y demostrar que estamos preparados, decididos y somos fiables, por tierra, aire y mar", ha explicado el mandatario francés, Emmanuel Macron, durante una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y los líderes de Reino Unido y Alemania, Keir Starmer y Friedrich Merz.

Sus palabras se producen tras una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios celebrada en la capital francesa, París, en la que los participantes han acogido con "beneplácito" el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, a las garantías de seguridad para Ucrania durante la reciente cumbre de la OTAN en Ankara.

Los miembros --Ucrania, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Noruega y España-- han afirmado en una declaración conjunta que "la Fuerza Multinacional para Ucrania (MNF-U) está lista para operar y actuar para regenerar las fuerzas ucranianas y dar seguridad a Ucrania dentro de su territorio", a petición de Kiev.

Asimismo, han reiterado su apoyo al diálogo directo entre las partes, al establecimiento de un alto el fuego sobre la línea de contacto y la continuación de negociaciones "constructivas", siempre que estén sustentadas en los principios de que "no hay paz sin Ucrania" y que "no se puede negociar ningún acuerdo sobre los intereses y la seguridad europeos sin los europeos".

"Estamos comprometidos a intensificar la presión económica sobre Rusia mientras continúe atacando a Ucrania. Seguiremos reforzando nuestras sanciones y coordinando nuestras acciones para evitar que sean eludidas", han señalado en la declaración, afirmando que están dispuestos a aumentar el suministro de sistemas de defensa aérea, interceptores y armas de largo alcance.

SOBRE EL PROCESO DE ADHESIÓN DE UCRANIA

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha afirmado tras la reunión que el bloque comunitario "está completamente unida en su estrategia de paz a través de la fuerza", con consensos como "aumentar el apoyo a Ucrania, incrementar la presión sobre Rusia y avanzar en el camino hacia una paz justa y duradera".

"Esperamos con interés avanzar en el proceso de adhesión de Ucrania a la UE: mañana, abriremos otro clúster de negociación más, acercando al país un paso más a su futuro europeo. La ampliación es una garantía clave de seguridad: necesitamos continuar y acelerar este proceso", ha sentenciado en sus redes sociales.