Las Fuerzas Armadas iraníes aseguran que las amenazas de Trump son una herramienta de propaganda sin salida

El comandante del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, en Teherán - Sepahnews / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán ha afirmado este miércoles que las repetidas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son una herramienta de "propaganda interna" que evidencia el "callejón sin salida" en el que se encuentra el país norteamericano.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el Comando Central Jatam al Anbiya han considerado que los comentarios "hostiles" de Trump, incluidos los vertidos este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas, "son herramientas para la propaganda interna y no se basan en la realidad" del conflicto abierto a finales de febrero con la ofensiva sobre el país centroasiático.

"Tales palabras demuestran que la estrategia estadounidense está en un callejón sin salida en su agresión contra la nación iraní, y la repetición de las amenazas y afirmaciones infundadas, dado el agotamiento del Ejército estadounidense, no es un signo de poder sino un signo de su desesperación estratégica", han afirmado en un comunicado difundido por la agencia de noticias iraní Mehr.

Así, han defendido que Irán ha sido "siempre un pilar" en la seguridad de la región, al tiempo que han acusado a Estados Unidos de ser una "fuente de amenazas, inseguridad e inestabilidad". Además, han asegurado que ahora el Gobierno estadounidense "ha tomado de rehén la economía global para compensar sus repetidas derrotas" desde el 28 de febrero, aludiendo a las sanciones y el bloqueo naval impuestos por Washington.

Las Fuerzas Armadas iraníes han reiterado su "plena disposición" para "asestar golpes más severos y menos predecibles" contra Estados Unidos e Israel.