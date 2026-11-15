Las fuerzas internacionalmente reconocidas de Yemen repliegan efectivos de Bab el Mandeb por aumento de amenazas hutíes

Archivo - La entrada principal del Aeropuerto Internacional de Áden, en Yemen (archivo) - Murad Abdo / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas internacionalmente reconocidas de Yemenhan anunciado la retirada de tropas del aeropuerto de Dhubab y de la zona del estrecho de Bab el Mandeb, al oeste de Taiz, en el suroeste del país, ante el incremento de las amenazas y concentraciones militares de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán. La decisión se enmarca en una reorganización de su despliegue para reforzar la defensa de Adén y de las provincias meridionales.

De acurdo con un comunicado del Ministerio de Defensa, el reajuste pretende mejorar su capacidad de respuesta ante posibles ataques contra la ciudad donde se encuentra el Gobierno yemení --desplazado desde Saná-- y sus alrededores, al tiempo que han reiterado su intención de mantener las operaciones militares contra los hutíes hasta sofocar su rebelión y restablecer la autoridad del Estado.

Asimismo, han asegurado que continuarán las acciones para romper el asedio impuesto a Taiz, con el respaldo de la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí.

Por su parte, el portavoz oficial de las Fuerzas Armadas yemeníes, el coronel de Estado Mayor Majed Abdulá al Nuzaili, ha expresado su respaldo a al actuación de las fuerzas del sur y ha destacado su contribución ala protección de Adén y de las provincias meridionales, así como a los esfuerzos para levantar el cerco de Taiz.

Al Nuzaili ha calificado esta postura de "posición patriótica" en un momento de especial sensibilidad y ha subrayado que proteger la capital provisional y liberar Taiz constituye una "responsabilidad nacional y moral" frente a las amenazas y violaciones atribuidas a la milicia hutí.

El portavoz ha defendido también que la liberación de Bab el Mandeb y de la costa occidental es un "derecho inherente" de las Fuerzas Armadas y ha instado a la comunidad internacional a contribuir a este objetivo, dada la relevancia estratégica del estrecho para la seguridad de la navegación y el comercio internacional.

Finalmente, ha asegurado que el Ejército mantiene un frente común para proteger a la población yemení y sus recursos frente al hostigamiento hutí, y ha confirmado que la operación 'Amanecer de Yemen' seguirá adelante hasta alcanzar sus objetivos y eliminar el peligro que representa la milicia.

El comunicado concluye con un homenaje a los fallecidos, deseos de recuperación para los heridos y un llamamiento a la victoria de Yemen y su pueblo.