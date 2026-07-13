Las fuerzas de Pakistán matan a cinco presuntos terroristas en una nueva operación en Baluchistán

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad han matado este lunes a cinco supuestos terroristas en una nueva operación llevada a cabo en la provincia de Baluchistán (oeste) en respuesta a un atentado perpetrado hace unos días contra una comisaría situada en la zona, que se saldó con la muerte de más de 25 policías.

Fuentes de seguridad citadas por la emisora pública paquistaní Radio Pakistan han señalado que la operación ha sido lanzada por tierra y con apoyo aéreo, antes de apuntar que la operación 'Shaban', lanzada tras el citado atentado del 7 de julio en la zona de la presa de Mangi, deja ya 76 sospechosos muertos.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, ha aplaudido la "profesionalidad" de las fuerzas de seguridad en estas operaciones "efectivas" y ha resaltado que las mismas continuarán "hasta la eliminación total de los terroristas de Fitna al Hindustan", nombre con el que Islamabad se refiere al grupo separatista Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA).

"Toda la nación está con las fuerzas de seguridad", ha manifestado Naqvi, quien ha elevado a 114 los presuntos terroristas muertos en el marco de la operación 'Shaban' y otras operaciones de las fuerzas de seguridad en la zona durante la última semana, según un mensaje de su cartera en redes sociales. "Las bestias que derraman sangre en Baluchistán no merecen concesiones", ha zanjado.

El BLA, un grupo separatista que opera en la provincia de Baluchistán, ha lanzado decenas de ataques en los últimos años en el marco de sus exigencias de una mayor autonomía en esta zona del país, una de las más depauperadas de Pakistán. Las autoridades han acusado en numerosas ocasiones a India de apoyar a estas formaciones para intentar debilitar al país.