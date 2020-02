Las fuerzas de seguridad afganas matan a cinco milicianos talibán en el sur de Afganistán

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas afganas han matado a cinco milicianos talibán durante una operación en la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán, según ha informado el Ministerio de Defensa afgano.

En un comunicado, el Cuerpo de Operaciones Especiales ha dicho que la operación se ha desarrollado de manera conjunta por parte de las fuerzas de seguridad y el Ejército afgano este domingo en el distrito de Jakriz, en la provincia de Kandahar, y ha acabado con cinco milicianos talibán muertos.

Además, las fuerzas de seguridad han descubierto y desactivado cinco artefactos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés) en el marco de la operación. Los talibán no se han pronunciado hasta el momento sobre lo sucedido.

