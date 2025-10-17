Las fuerzas de seguridad matan a cuatro terroristas tras un atentado contra una base en el norte de Pakistán

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Pakistán han matado este viernes a cuatro terroristas durante un ataque contra una base militar en la provincia de Waziristán Norte, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría, en medio del aumento de los atentados por parte del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes.

Fuentes de seguridad citadas por el diario paquistaní 'Dawn' han indicado que un terrorista suicida ha empotrado un vehículo en el lugar, tras lo que otros tres han intentado irrumpir en las instalaciones, si bien han sido tiroteados por las fuerzas desplegadas en la zona, sin que por ahora haya informaciones sobre bajas entre los militares.

El ataque ha tenido lugar un día después de que el Ejército paquistaní anunciara la muerte de 34 supuestos miembros de TTP en dos días de operaciones en Jáiber Pastunjua, cerca de la frontera con Afganistán, en el marco del repunte de las tensiones bilaterales y los combates de los últimos días con los talibán afganos, que han dejado decenas de muertos a ambos lados de la frontera.

La zona fronteriza ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.