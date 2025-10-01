Las fuerzas de seguridad matan a diez supuestos terroristas en Quetta, en el oeste de Pakistán

Archivo - Un agente de la Policía de Pakistán (archivo) - HUSSAIN ALI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Pakistán han matado este miércoles a diez supuestos terroristas en una operación llevada a cabo en la ciudad de Quetta, capital de la provincia de Baluchistán, un día después de la muerte de al menos diez personas en un atentado con coche bomba en esta misma localidad.

"Diez terroristas han muerto durante un intercambio de disparos con un equipo del Departamento Antiterrorista en el barrio de Aqbarg, en Quetta", ha dicho un portavoz del organismo, que ha especificado que la operación fue lanzada "tras recibir una pista por parte de las agencias de Inteligencia".

Así, ha manifestado que los agentes fueron "atacados" por los sospechosos cuando llegaron al lugar, al tiempo que ha destacado que tras la operación se han recuperado "armas y munición pesada", sin pronunciarse sobre posibles bajas entre las fuerzas de seguridad, según ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.

"Los terroristas habían estado implicados previamente en ataques contra las fuerzas de seguridad y eran miembros de una organización terrorista ilegalizada", ha señalado, si bien ha reseñado que por ahora no han sido identificados y ha confirmado que hay una investigación en marcha.

La operación ha tenido lugar tras el citado atentado frente a la sede del Cuerpo Fronterizo en Quetta, que dejó además más de 30 heridos. El presidente paquistaní, Asif Alí Zardari, apuntó directamente a "terroristas patrocinados por India" como responsables y señaló a Fitna al Jauarij, un nombre que utilizan las autoridades del país centroasiático para referirse a Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes.

Las autoridades paquistaníes se han mostrado muy críticas por las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán en agosto de 2021 por lo que consideran una inacción ante TTP y sus continuados atentados, motivo por el que han amenazado en varias ocasiones con llevar a cabo operaciones transfronterizas si Kabul no actuaba con dureza contra el grupo terrorista.