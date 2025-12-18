Las fuerzas de Siria detienen a varios presuntos miembros de Estado Islámico en una operación en Damasco

Archivo - Miembros de las fuerzas de seguridad de Siria en la localidad de Ashrafiyat Sahnaya, al suroeste de la capital, Damasco (archivo) - Europa Press/Contacto/Stringer - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Siria han detenido este jueves a varios supuestos integrantes de Estado Islámico en una "operación precisa" en la capital, Damasco, en medio de las actividades contra la organización después de que las nuevas autoridades, instauradas tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024, se sumaran a la coalición internacional contra el grupo yihadista.

El director de Seguridad Interna de la provincia de Damasco, Osama Muhamad Jair Atika, ha subrayado que la operación ha tenido como objetivo "un escondite de la organización terrorista Estado Islámico" en el barrio de Dumar, según un comunicado publicado por el Ministerio del Interior sirio en su cuenta en Telegram.

"La operación se ha saldado con el arresto de varios miembros de la organización terrorista y la incautación de artefactos explosivos preparados para su uso, armas, municiones, drones kamikaze y materiales explosivos", ha detallado, al tiempo que ha recalcado que los sospechosos han sido puestos ya a disposición de las autoridades judiciales.

Por último, Atika ha hecho hincapié en que "esta operación confirma la capacidad de los servicios de seguridad a la hora de hacer frente a las amenazas terroristas y proteger la seguridad y estabilidad de la patria y sus ciudadanos", sin pronunciarse sobre posibles bajas entre las fuerzas de seguridad sirias.

La operación ha sido lanzada en el marco de una serie de redadas por parte de las fuerzas sirias durante las últimas semanas, incluido el "desmantalamiento" el martes de una "célula terrorista de Estado Islámico" en el noroeste de Siria. Además, cuatro agentes murieron la semana pasada en un ataque de los yihadistas en Idlib.

Las nuevas autoridades, encabezadas por Ahmed al Shara --antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS)--, se sumaron en noviembre a la coalición contra Estado Islámico, encabezada por Estados Unidos, tras una reunión entre el presidente de transición sirio y el mandatario estadounidense, Donald Trump.