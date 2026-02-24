El G7 apoya los intentos de Trump de "lograr la paz" en Ucrania y se compromete a garantizar la seguridad nuclear

Archivo - Imagen de archivo de un ataque contra Járkov. - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los líderes del G7 han mostrado este martes su apoyo a los intentos del presidente estadounidense, Donald Trump, de "lograr la paz" en Ucrania y se han comprometido así a trabajar de forma conjunta para garantizar la seguridad nuclear a medida que la invasión se adentra en su quinto año.

"Reafirmamos nuestro apoyo inquebrantable a Ucrania en la defensa de su integridad territorial y su derecho a existir, así como de su libertad, soberanía e independencia. Expresamos nuestro continuo apoyo a los esfuerzos del presidente Trump por lograr estos objetivos mediante el inicio de un proceso de paz y la negociación directa entre las partes", han afirmado en un comunicado conjunto.

Así, han subrayado la importancia de impulsar la recaudación de fondos para la "rehabilitación, lo antes posible, de la estructura de contención de Chernóbil y para prevenir cualquier incidente radiológico que pudiera tener graves consecuencias humanitarias y ambientales para todo el continente".

En este sentido, los países que conforman el grupo --Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, a los que también se ha sumado la UE-- han recordado que Europa tiene un "papel fundamental en este proceso".

Asimismo, han expresado su respaldo a los compromisos "asumidos en el marco de la Coalición de la Voluntarios para brindar garantías de seguridad sólidas y fiables a Ucrania" y han reconocido que "solo Ucrania y Rusia, trabajando juntos en negociaciones de buena fe, pueden alcanzar un acuerdo de paz".

"Acogemos con satisfacción los esfuerzos de los miembros del G7 y otros socios por brindar un importante apoyo financiero y material a Ucrania para ayudar al país a superar este invierno", recoge el texto.

Durante las últimas semanas se ha movilizado una "importante capacidad adicional de generación de energía, junto con otros equipos esenciales, lo que incluye el envío desde enero de más de 2.500 generadores y otros equipos vitales, como transformadores, turbinas, unidades de cogeneración (CHP), calderas y equipos de reparación", han afirmado.

Además, se han comprometido más de 500 millones de euros destinados al Fondo de Apoyo a la Energía de Ucrania para la adquisición de equipos destinados a "reparar y proteger el sistema energético ucraniano". "Un sistema energético resiliente y robusto será esencial antes del próximo invierno y para la recuperación del país", han añadido.

"También apoyamos las iniciativas encaminadas a garantizar el retorno inmediato, seguro e incondicional de los niños ucranianos a sus familias y comunidades, y encomiamos la labor de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos", zanja el documento.